Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал об успехах РСЗО американского производства в Украине

Химарсы включились в работу. Минимум 17 пораженных целей за неделю.

Аэродром Мелитополя, штаб в Изюме, боксы у элеватора в Сватово, Химмаш в Снежном, где сотни тонн боекомплекта улетели в воздух.

Лунный ландшафт после поражения складов оперативного уровня в Зимогорье.

Прямо сейчас Ясиноватая, железнодорожная инфраструктура в Донецке, утром склады возле Щегловского кладбища.

Каждый прилет — это не только запасы топлива, снарядов, ракет к ПВО, РСЗО на миллионы долларов, но и вся инфраструктура логистики.

Краны, тельферы, кары, десятки автомобилей снабжения, команды по охране и стропальщики.

Все это подтачивает способность россии вести наступательные операции, сушит им баки, заставляет рассредоточивать крупные запасы, делая нагрузку на колеса на последнем километре, а ресурс автомобилей тоже давит тыл.

Уничтожить же мобильные установки так же "просто", как и достать украинские "Точки", что на пятый месяц войны продолжают работать по Белгороду, или так же "легко", как коалиции было ловить "Скады" Саддама.

Война продолжается и продолжается жатва российских тыловых объектов западной реактивной артиллерией. Этот список пополнится просто в ближайшие часы.