Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко розповів про успіхи РСЗВ американського виробництва в Україні

Хімарси включилися у роботу. Щонайменше 17 уражених цілей за тиждень.

Аеродром Мелітополя, штаб в Ізюмі, бокси біля елеватора у Сватовому, Хіммаш у Сніжному, де сотні тонн боєкомплекту злетіли у повітря.

Місячний ландшафт після ураження складів оперативного рівня у Зимогір’ї.

Прямо зараз Ясинувата, залізнична інфраструктура в Донецьку, вранці склади біля Щеглівського цвинтаря.

Кожен приліт — це не лише запаси палива, снарядів, ракет до ППО, РСЗВ на мільйони доларів, а й уся інфраструктура логістики.

Крани, тельфери, кари, десятки автомобілів постачання, команди з охорони та стропальники.

Все це підточує здатність Росії вести наступальні операції, сушить їм баки, змушує розосереджувати великі запаси, роблячи навантаження на колеса на останньому кілометрі, а ресурс автомобілів також тисне.

Знищити мобільні установки так само "просто", як і дістати українські "Точки", що на п’ятий місяць війни продовжують працювати по Білгороду, або так само "легко", як коаліції було ловити "Скади" Саддама.

Війна триває та триває жнива російських тилових об’єктів західною реактивною артилерією. Цей список поповниться просто найближчим часом.