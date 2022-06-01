Зеленский рассказал, атакует ли Украина территорию россии

Поступать как россия, в Украине не намерены

Уступать территории Украина не будет, но переносить военные действия на территорию россии не планируется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому каналу Newsmax. Он также отметил, что в Украине есть территории, с которыми есть "сложности" и необходимы "обсуждения".

О мирных переговорах и освобождении оккупированных территорий

Российские ультиматумы в стиле "уступите треть территории и мы оставим вас в покое" — не то, о чем можно договариваться, говорит президент. Среди регионов, которые "не подлежат захвату силой", он назвал отдельные районы Донетчины и Луганщины. Трудности нужно решить "по дипломатическим каналам", цитирует СМИ президента Украины. Зеленский заметил, что россия должна быть готова к ведению переговоров, учитывая консолидацию мира вокруг суверенитета Украины.

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Про дальнобойное оружие для Украины

Зеленский объяснил, что призывы к поставкам оружия большой дальности звучат только в интересах обороны Украины и наша страна не заинтересована в нападении и атаках на россию. Происходящее там Украину не интересует, отметил президент: "нас интересует только наша собственная территория в Украине".

Ранее "Телеграф" писал, что США не предоставила Украине РСЗО большой дальности из-за риска прямой конфронтации с россией. Президент США Джо Байден также рассказал, что думает про войну с россией, ядерное вооружение и поставки оружия в Украину.