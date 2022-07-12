Ракеты к РСЗО и бензовозы: что взорвали ВСУ на складах Новой Каховке

На уничтоженном складе в Новой Каховке россияне хранили боеприпасы к РСЗО

Вследствие удара украинских военных по Новой Каховке было уничтожено значительное количество боеприпасов и много единиц автомобильной техники противника.

Как сообщил в своем Твиттер украинский общественный и политический деятель Александр Аронец, возле места удара находилось по меньшей мере 50 единиц российской техники, включая грузовики и бензовозы.

"Визуально подтверждено наличие более 200 ракет для РСЗО "Смерч". На складах замечено множество других ящиков" — написал он.

Кроме того, местные жители сообщают, что слышали шесть прилетов, все запущенные снаряды попали точно в цель.

Как сообщалось ранее, информацию об уничтожении складов боекомплекта в Новой Каховке подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, а в сети появилось множество видеозаписей, на которых видно, что взрыв был очень мощным.

Предварительно известно, что удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS, которые за последнюю неделю смогли поразить более 20 складов боезапаса россиян. К примеру 10 июля один из таковых был уничтожен в Луганске, который находится в 80 километрах от линии фронта.