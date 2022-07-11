Работают HIMARS: в Новой Каховке взлетел на воздух склад боеприпасов оккупантов (видео)

Оккупанты потеряли еще один склад боеприпасов

В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) взлетел на воздух склад с боеприпасами россиян.

Как сообщил военный корреспондент Роман Бочкала в своем телеграм-канале, причиной взрыва стала работа украинских военных, которые нанесли удар с помощью систем залпового огня HIMARS.

"От мощного взрыва в Новой Каховке у людей вылетели окна… Тем не менее они радуются, потому что русни все меньше и меньше", — написал он.

Позже он сообщил, что скорее всего были поражены склады с боекомплектом к реактивным системам залпового огня, куда снаряды подвозились в течение предыдущих трех дней.

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь подтвердил, что в Новой Каховке были уничтожены склады боекомплекта.

Тем временем в сети уже появилось множество фото и видео с места происшествия, на которых можно заметить, что взрыв был действительно сильным.

Как сообщалось ранее, в последние дни установки HIMARS показали себя во всей красе. Так накануне сообщалось о том, что склад боеприпасов был уничтожен в Луганске, который находится на расстоянии в 80 километров от фронта.

По данным советника главы ОПУ Алексея Арестовича всего за неделю благодаря этим РСЗО оккупанты потеряли 20 складов с оружием и снарядами.

В целом 10 июля ВСУ нанесли мощные удары по позициям оккупантов неподалеку от Херсона и разрушили пункт управления Росгвардии. Тем самым россияне потеряли более 60 единиц техники, 4 склада боеприпасов и по меньшей мере 15 солдат.