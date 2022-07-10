ВСУ нанесли мощные удары по военным объектам рф на Херсонщине: подробности

Было ликвидировано как минимум 15 оккупантов

В воскресенье, 10 июля, на 137-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что вблизи Херсона ВСУ нанесли мощный удар по пункту управления Росгвардии, а также уничтожили 4 склады с боеприпасами на территории Херсонщины.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в вечерней сводке за воскресенье, передает официальный YouTube-канал командования.

Назаров отметил, что в результате ударов ВСУ было уничтожено больше 60 единиц техники, в том числе командно-штабные машины.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения боевых заданий нанесли мощный удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона и уничтожили 4 склады с боеприпасами в разных районах Херсонщины. Подтвержденные потери врага — 15 рашистов и больше 60 единиц техники", — заявил Назаров.

Ранее сообщалось, что на днях ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов в Чернобаевке. Накануне украинские защитники уничтожили военный объект рф в селе Киселевка.

Напомним, на днях на Херсонщине партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции.