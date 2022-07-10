В Херсоне после ракетного удара горят казармы оккупантов: что известно

Информация о взрывах в Херсоне появилась в нескольких источниках

После взрывов на складах оккупантов в оккупированной Донецкой области стало известно о возможных ударах по базам россиян в Херсоне. Информацию о взрывах в Херсоне в воскресенье, 10 июля, опубликовал ряд источников и персон.

Как пишет "Телеграф", 10 июля в Херсоне были слышны взрывы. По данным нардепа Алексея Гончаренко в его Телеграм-канале, работали Вооруженные силы Украины по казармам российских захватчиков.

Так, сообщает нардеп, украинские бойцы прямым попаданием разнесли базу рф в Херсоне

"По моей информации, попали в казармы росгвардии. Много 200-сотых", — заявил Гончаренко.

Об ударе по оккупантам пишет и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сейчас там пожар и все дымится. О*ки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они сетуют на ПВО", — говорится в его Телеграм-канале.

Вероятно, Братчук упоминает информацию российских ресурсов, где сообщается о четырёх взрывах в Херсоне в воскресенье. Как обычно, пропагандисты пишут, что "в небе видны следы ПВО".

В местных Телеграм-каналах Херсона также есть данные о потерях оккупантов. Там сообщается, что горит воинская часть на улице Пестеля. Пишут о двух "прилетах" и проверках местных вблизи места происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге Украины оккупанты пытаются восстановить позиции и продолжают штурм вдоль Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем, Ирина Верещук настоятельно просит жителей юга эвакуироваться перед активной фазой контрнаступления.