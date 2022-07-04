Укр

Под Донецком уничтожили один из наибольших складов боеприпасов врага (эффектные видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нарастание детонации Новость обновлена 04 июля 2022, 11:13
Нарастание детонации

Туда восемь лет свозилось вооружение из россии

В оккупированном еще с 2014 года Снежном Донецкой области ночью было весьма громко. По имеющимся данным, украинские вооруженные силы уничтожили очередной склад боеприпасов российских оккупантов — один из самых крупных.

На видео в соцсетях взрывы действительно удивляют масштабом. Отметим, что склад находился в глубоком тылу (от линии фронта расстояние более 60 км).

Нардеп Юрий Мисягин сообщил, что склад находился на предприятии "Снежнянскхиммаш" и с 2014 года туда свозили не только боеприпасы, но и технику в больших количествах.

Снежное на карте
Снежное находится в глубоком тылу российских войск

Депутат также отметил масштабы взрыва и высказал мнение, что врагу мало что удастся сохранить: "Это сильный удар по поставкам и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области".

По видео видно, что после попадания начинается серьезный пожар, который перерастает в масштабную детонацию боеприпасов. Предполагается, что ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов с помощью HIMARS.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе удалось уничтожить одну из четырех баз оккупантов, а также произошел взрыв на мосту между Токмаком и Мелитополем и путь для техники врага разрушен.

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#Донецкая область #Взрыв #Склад #Снежное