Оккупанты продолжают штурмовать, но встречают отпор: свежие карты боев в Украине

Враг пытается вернуть ранее потерянные позиции, но безуспешно

Российские оккупанты продолжают атаки по многим направлениям на фронте. Продолжаются наступления на Славянск, и попытки идти в сторону Северска от Лисичанска.

На Харьковщине штурмуют Деменьевку. Аналитики Института изучения войны сообщают, что враг упорно пытается захватить это село, что нарушить украинскую логистику вдоль трассы, ведущей в сторону россии.

На юге Украины оккупанты все пытаются восстановить позиции. Они продолжают штурмовать вдоль границы Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

К северу от города продолжается атака российских войск, они неудачно штурмовали в Богородичном. Не досчитались как минимум пяти танков. В попытке продвинуться оккупанты обстреливают Славянск, возле Райгородка (со стороны Лимана), Волюбовку, Гусаровку, Чеполь. Последние три населенных пункта к северо-западу от Изюма обстреливают в попытке сдержать украинских военных, отмечают исследователи.

Северск

В сторону Северска все так же пытаются выйти со стороны Лисичанска, но у оккупантов успехов нет — в Верхнекаменском их силы выбили с позиций. Возле Спорного и Ивано-Дарьевки врагу прорвать украинскую оборону не удалось. Северск и населенные пункты на восток и северо-восток под огнем. На этом направлении концентрируется техника врага.

Бахмут

На юг и восток от города продолжаются наступательные операции, идут обстрелы по линии столкновения, россия пошла на штурм Веселой Долины.

В районе Авдеевки продолжаются обстрелы и авиаудары.

Карта боев на востоке

Харьков

В Институте изучения войны предполагают, что атаки в сторону Харькова направлены против украинских контратак. В частности, штурм Дементьевки призван помешать украинским контратакам из Прудянки в сторону оккупированной Цуповке. Дементьевку пытались штурмовать несколько раз со стороны захваченных Больших и Малых Проходов, чтобы перерезать трассу из Дергачей ведущую в сторону Козачьей Лопани (и в сторону рф), по которой украинские позиции в Прудянке получают снабжение. Дементьевку с севера и юга частично окружают два водохранилища, что затрудняет россиянам их затею. Харьков и часть области все еще под огнем.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг продолжает атаковать, пытаясь вернуть утраченные позиции и вытеснить украинские силы с восточного берега Ингульца, но безуспешно. Украинские Силы обороны при этом продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов и скоплениям войск в районе Высокополья, Давидового Брода, Правдино, Новой Каховки. Южные области под обстрелом россиян.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", кроме атак россии на южном фронте часты попытки прорывов ДРГ — украинские военные их успешно пресекают. Также в Черном море уменьшилось количество ракетоносителей из-за погоды. Украинские власти тем временем призывают жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской области к эвакуации, чтобы не мешать ВСУ.