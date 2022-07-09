"Это необходимо ВСУ": Верещук призвала жителей оккупированных территорий юга Украины эвакуироваться

Власти призывают жителей двух областей эвакуироваться

Украина в рамках одного из могилвых сценариев окончания войны с россией готовится к освобождению оккупированных районов юга страны, поэтому власти призывают местных жителей облегчить работу вооруженным силам и выехать с оккупированных территорий.

Вицепремьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям оккупированных Херсонской и Запорожской областей с призывом эвакуироваться.

Об этом Верещук заявила в эфире ТСН 8 июля.

По ее словам, оставшиеся на территории временно оккупированных южных областей Украины должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами. Это позволит ВСУ освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданских.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", — подчеркнула министерша.

По ее мнению, сейчас находиться на территории Херсонской и Запорожской областей в разы хуже и опаснее, чем на территории подконтрольной Украине.

Верещук добавила, что захватчики используют мирное население как живой щит, поэтому граждане должны уехать, чтобы дать возможность ВСУ сделать свою работу и освободить эти области от врага.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это", — сказала министерша.

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