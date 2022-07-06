Укр

Астролог назвала месяц, когда Украина освободит Херсон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Херсон вернется под контроль Украины совсем скоро Новость обновлена 06 июля 2022, 10:00
Херсон вернется под контроль Украины совсем скоро

Астролог также назвала и возможную дату окончания войны.

Так как сейчас под временной оккупацией находятся многие украинские города и села, украинцев очень тревожит вопрос, когда же все города будут освобождены и когда закончится война. Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины, в котором рассказала, когда под контроль Украины вернется Херсонщина.

Свой прогноз астролог опубликовала у себя на странице в Инстаграм. Вакулина отмечает, что вокруг Херсона отмечается самая напряженная ситуация, и освобождать его будут в последнюю очередь. Однако произойдет это достаточно скоро.

"Не раньше октября. Херсон будут освобождать в самую последнюю очередь из всех оккупированных территорий", — рассказала астролог.

Отметим, что ранее свой прогноз для Херсона озвучил рунолог Денис Маклашевский. Предсказатель уверен — город вернется под контроль Украины уже в июле.

Также Ангелина Вакулина рассказала, что многие украинские города находятся в опасности, поэтому призывает украинцев беречь себя и не игнорировать воздушные тревоги. Астролог уверена, что война закончится через год: "Где-то в июне 2023 года".

Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.

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#Херсон #Прогноз #Астрология #Астролог