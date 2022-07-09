Новая серия легендарного сериала: ВСУ нанесли удар по складу оккупантов в Чернобаевке (фото и видео)

Вооруженные силы успешно "демилитаризовали" еще один враждебный состав оккупационной армии РФ

Украинские защитники, мощно противостоящие российскому врагу уже 136 дней подряд, в очередной раз нанесли удар по складу с боеприпасами оккупантов, который находится в городе Чернобаевка Херсонской области. Местные сообщают о нескольких взрывах – у захватчиков сдетонировали боеприпасы.

Как в субботу, 9 июля, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, утром вышла очередная серия легендарного сериала о Чернобаевке.

"Снова Чернобаевка и снова громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно покупаются у своей техники рашисты", — говорится в тексте публикации Братчука.

Стоит также отметить, что в СМИ массово распространяется информация о мощных взрывах, а также возникновении масштабного пожара в районе аэропорта в Чернобаевке. Согласно предварительной информации, там горит склад боеприпасов оккупантов.

В Борнобаевке раздаются взрывы, предварительно — горит вражеский склад с боеприпасами

Карта с отметкой, куда ВСУ нанесли удар по оккупантам

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцы украинских Вооруженных сил "демилитаризовали" еще один состав оккупационной армии россии в Херсонской области. Защитники нанесли удар по вражескому объекту, который располагался в селе Киселевка.