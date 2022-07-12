Жертви є: окупанти визнали втрати у Новій Каховці

Детонація триває вже не менше ніж 9 годин

Близько півночі в окупованій Новій Каховці на Херсонщині було дуже голосно — вибухав і горів склад із боєприпасами та паливом окупантів. Вибух був настільки масштабним, що навіть російські колаборанти змушені були визнати наявність постраждалих та загиблих.

РосЗМІ заявляють про шістьох загиблих і не менше 40 поранених. Колаборанти також заявляють про пошкодження сотень будівель – будинків та інфраструктури. Але що саме вибухало — у думках не зійшлися. Здебільшого використовується версія із селітрою. При цьому над місцем детонації все ще йде дим і лунають вибухи.

Крім цього, також висувалися версії заводу, складу з гуманітарною допомогою і навіть ГЕС.

Версії вибуху від російських пропагандистів та колаборантів

Тим часом українські військові підтвердили удар по складу з боєприпасами у Новій Каховці. Також відзначається смерть 52 окупантів за день, втрату ними техніки, включаючи гаубицю та бронемашини. Під час вибухів на горизонті то були сліди схожі на феєрверки, то хмара диму.

Нагадаємо, за наявними даними, на складі були бензовози і вантажівки — близько 50 машин, а також боєприпаси. Серед них ракети для РСЗВ, зокрема "Смерч". Повідомляється, що до складу ворога потрапили із HIMARS.

Раніше "Телеграф" писав, що цю ракетну систему з дальністю до 70 км успішно використовували вже понад два десятки разів на різних ділянках фронту. Нове постачання озброєння від США очікується ще далекобійніше — до 300 км.