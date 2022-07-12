Ракети до РСЗВ та бензовози: що підірвали ЗСУ на складах Нової Каховки

На знищеному складі у Новій Каховці росіяни зберігали боєприпаси до РСЗВ

Внаслідок удару українських військових по Новій Каховці було знищено значну кількість боєприпасів та багато одиниць автомобільної техніки супротивника.

Як повідомив у своєму Твіттері український громадський і політичний діяч Олександр Аронець, біля місця удару знаходилося щонайменше 50 одиниць російської техніки, включаючи вантажівки та бензовози.

"Візуально підтверджено наявність понад 200 ракет для РСЗВ "Смерч". На складах помічено багато інших ящиків" — написав він.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що чули шість прильотів, всі запущені снаряди потрапили точно в ціль.

Як повідомлялося раніше, інформацію про знищення складів боєкомплекту в Новій Каховці підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, а в мережі з’явилося безліч відеозаписів, на яких видно, що вибух був дуже потужним.

Попередньо відомо, що удару було завдано за допомогою американських РСЗВ HIMARS, які за останній тиждень змогли вразити понад 20 складів боєзапасу росіян. Наприклад, 10 липня одного з таких було знищено в Луганську, який знаходиться за 80 кілометрів від лінії фронту.