Под Херсоном горят и взрываются склады оккупантов: эффектные видео

Попадание в склад на территории Новокаховской громады подтвердили в Херсонской ОВА

Новая Каховка на Херсонщине, которая на прошлой неделе пережила благодаря установкам HIMARS масштабную "бавовну", снова любуется эффектными взрывами. Местные сообщают о новом попадании в склад боеприпасов оккупантов. Видео детонации стали появляться в сети.

Информацию о взрывах распространил, в частности, журналист и блогер Денис Казанский, иронично назвавший их "шагом доброй воли по демилитаризации очередного склада селитры". Он также спрогнозировал, что оккупанты и на этот раз спишут 100 тонн гуманитарной помощи якобы уничтоженной пожаром. Казанский опубликовал эффектное видео, где "селитра" разлетается вокруг "радостными огоньками".

Факт попадания в склад с боекомплектом подтвердил и советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань. Он прямо заявил о попадании в военный объект на территории Новокаховской громады. "Салюты для хороших – мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", – написал Хлань.

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Как сообщал "Телеграф", в прошлый раз точное попадание в склад в Новой Каховке произошло 12 июля. Тогда ВСУ к ночи ударили по объекту из РСЗО HIMARS, уничтожив десятки единиц техники оккупантов и значительное количество боеприпасов. Детонация продолжалась до утра, а мощными взрывными волнами повредило гражданскую инфраструктуру даже удаленную от эпицентра. Сами россияне пытались выдать это за атаку на гражданский склад, где хранились удобрения, в том числе взрывоопасная селитра, но им не поверили даже свои.