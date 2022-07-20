В оккупированном Херсоне гремят мощные взрывы: видео

Также сообщается об ударах по Скадовску

В оккупированном Херсоне и других населенных пунктах области прогремели мощные взрывы.

Как сообщают местные телеграм-каналы, взрывы прозвучали со стороны Шиловой Балки, к северо-востоку от Херсона. Кроме того сообщалось о взрывах в Скадовске, а также о зареве со стороны Давыдова Брода и Берислава.

Пока информации о том, что именно стало причиной взрыва неизвестно, однако появились предположения, что украинские военные нанесли удары, используя системы HIMARS.

Частично информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

"ПВО орков безуспешно пытается сбить ракеты HIMARS летящие в сторону склада боеприпасов в Украинском Скадовске", — написал он и выложил видеозапись на которой видны взрывы ракет в воздухе.

Как сообщалось ранее, в последнее время украинские военные усилили обстрелы позиций россиян в Херсонской области. В частности утром 20 июля был нанесен повторный удар по Антоновскому мосту, из-за чего местные коллаборанты поспешили его закрыть.

Также недавно сообщалось, что под Херсоном были уничтожены российские склады с боеприпасами.