"Там якісь негаразди": Арестович повідомив про невдачу росіян на Донбасі

ЗСУ успішно контратакували окупантів у Донецькій області

Російські окупанти розпочали новий наступ у районі Бахмута та Сіверська на Донеччині, проте щось у них пішло не так.

Як повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, завдяки контратаці ЗСУ росіяни там змушені були відступити із двох населених пунктів.

"Там якісь негаразди з наступом російського угруповання на Сіверськ і Бахмут. Наступали-наступали, а два населені пункти втратили в результаті контратаки ЗСУ", — сказав Арестович.

Він додав, що не говоритиме назви цих населених пунктів, але зазначив, що вони "хоч маленькі, але симпатичні".

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська намагаються наступати на Бахмут та Сіверськ, проте також вони намагаються "тиснути" у бік Слов’янська. На їхню думку, росіяни спробують прискорити захоплення Донецької області, щоб укластися до 11 вересня, адже на цю дату призначено місцеві вибори в росії. Втім, аналітики сумніваються, що окупанти зможуть укластися до цих термінів.