Сценарист підкачав: мережа порадувала спілкування медведєва з пораненим російським солдатом (відео)

Користувачі мережі відверто потішаються над політиком та його вмінням вести діалог

Російський політик дмитро медведєв, який плекає надії на захоплення України, знатно зганьбився під час перебування у військовому госпіталі Ростова-на-Дону. Намагаючись показати турботу держави про поранених військовослужбовців, він просто не розумів, про що говорити із пацієнтами закладу.

На відео, опубліковане пропагандистським виданням "ТАСС", швидко звернули увагу користувачі соцмереж. Все — завдяки епічному діалогу, який медведєв вів з одним із солдатів, які перебували на лікуванні.

По суті вся їхня розмова зводилася до фактичного повторення слів один за одним. У такий спосіб військовий констатував правильність вельми очевидних питань, що ставляться нинішнім заступником глави Радфеду рф.

"- У вас чьо?

- Кульове.

- Кульове?

- Так.

- Плече?

- Плече".

Користувачі соцмереж відзначають, що подібні розмови гідні пера найвідоміших голлівудських сценаристів. Інші вважають, що ті, хто готував цю зустріч, не надто морочився з підбором її учасників.

До речі, знайшлися й ті, хто знайшов схожість між візитом медведєва і недавнім приїздом путіна в інший госпіталь. Це може свідчити, що до реальних поранених російських солдатів керівництво Кремля навіть не намагається завітати.

Слід зазначити, що дмитро медведєв давно є об’єктом глузувань багатьох людей по всьому світу, включаючи самих росіян. Його нещодавні заяви щодо необхідності змусити Україну "поважати росію" викликали новий шквал жартів.

При цьому нещодавно він міркував про необхідність росіян ставитися з розумінням до українського народу.