Російський політик не втомлюється розповідати про вигаданих ворогів Москви

Заступник глави радбезу рф дмитро медведєв, який днями істерив через історичне рішення Молдови, відзначився новими скандальними висловлюваннями. Цього разу він знову вирішив "взятися за Україну", заявивши, що до народу нашої країни варто ставитись із "глибокою повагою". І це — після кривавої ракетної атаки російських окупантів на ТЦ у Кременчуці.

Як заявив кремлівський політик в інтерв’ю виданню "Аргументи та факти", росіяни та українці нібито досі мають дуже "тісні рідні та інші узи". Тому Медведєв вважає, що росіяни повинні поважати волю громадян нашої країни, хоча сам демонструє кардинально іншу поведінку.

Так, перш ніж відзначитися настільки цинічною на тлі повномасштабної війни ремаркою, Дмитро Медведєв знову заявив про боротьбу Москви з "неонацистами" та "фашистами" в Україні. Сюди ж він приплів невідомих екстремістів та іноземних найманців. Варто зазначити, що вже традиційно він звинуватив українських військових у діях, що регулярно виконують російські солдати — використання мирних жителів як живий щит, обстріли будинків, а не військових об’єктів тощо.

Потім раптом він заговорив про повагу.

"В останні роки українцям довелося важко. До економічних труднощів додалися різноманітні помаранчеві та інші майдани, чехарда випадкових і дивних фігур у президентському кріслі, постійні спроби Заходу зробити з українців слухняну прислугу. Але я переконаний, що український народ подолає ці випробування", — заявив медведєв.

Звісно ж, жодного слова про те, що величезну частину "випробувань" Україні принесла саме росія, від медведєва не пролунало.

Подібні міркування колишнього російського президента не залишилися непоміченими користувачами мережі.

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