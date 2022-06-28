Багато зниклих безвісти, 18 загиблих: дані про жертв у Кременчуці на ранок 28 червня

Багато жителів Кременчука розшукують через соцмережі

Масштабний ракетний удар по Кременчуку 27 червня, який спричинив руйнування великого торгового центру, завдав чимало втрат і горя місцевим жителям. Згідно з свіжою інформацією керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, на ранок 28 червня було відомо про щонайменше 18 загиблих осіб. Близько шести десятків людей отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.

Про це чиновник звітував в особистому Telegram-каналі, розповівши, як триває розбір завалів ТЦ. Він наголосив, що наразі загоряння майже повністю ліквідоване, залишаються лише окремі осередки, а також планується залучити додаткову техніку.

Найважливішим завданням Лунін назвав розбір завалів та уточнення остаточного списку загиблих.

Наразі офіційно безвісти зниклими вважаються 36 осіб, їхні пошуки ретельно ведуться.

При цьому в соціальних мережах можна побачити набагато більше оголошень про пошук рідних, котрі, ймовірно, могли перебувати в торговому центрі під час влучання ракети.

Як зазначив Дмитро Лунін, до ранку 28 червня до лікарні госпіталізували 25 людей. Загалом на розбір завалів було кинуто сили близько тисячі осіб — рятувальників, медиків, поліцейських та військовослужбовців.

Додамо, що у місті з 28 по 30 червня оголошено жалобу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на ракетну атаку по Кременчуку відреагував президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали про те, з яким цинізмом свої дії спробували виправдатипредставники російської влади.