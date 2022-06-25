Молдова підтримає санкції ЄС проти росії: медведєв уже влаштував істерику

росія вже погрожує Молдові відключенням газу

У керівництві Молдови заявили, що мають намір підтримати санкції ЄС проти росії, а в Москві вже влаштували істерику з цього приводу та почали погрожувати Кишиневу.

Як повідомив в інтерв’ю виданню NewsMaker речник парламенту Молдови Ігор Гросу, Кишинів підтримає санкції ЄС, а їх метою є завершення війни.

"Ми будемо солідарні з ЄС. Наш статус і наші європейські прагнення вимагають цього", — сказав він.

У відповідь на це заступник голови радбезу росії дмитро медведєв обрушився з критикою на Молдову і заявив, що та нібито йде шляхом на "поглинання" Румунією.

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Також він почав погрожувати Молдові тим, що росія припинить постачання енергоносіїв до країни, якщо Кишинів приєднається до європейських санкцій.

"Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а взагалі жодних", — написав він.

Крім того, він натякнув, що в окупованому росією Придністров’ї мешкає безліч російських громадян, тим самим натякнувши на можливість військового вторгнення.

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Варто зазначити, що медведєв останнім часом часто загрожує Заходу, проте, судячи з усього, його там не сприймають серйозно. Так нещодавно "права рука" канцлера Німеччини Крістоф Хойсген прямо назвав російського чиновника клоуном.