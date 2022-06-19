Медведєв отримав "визнання" Заходу? У мережі регочуть з влучної репліки "правої руки" Шольца

"Новий титул" для колишнього російського президента прозвучало на весь світ

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв своїми погрозами смішить не тільки мережу, а й міжнародну спільноту. За останні висловлювання щодо України та Заходу колишнього російського президента назвали "клоуном".

Як передає Bild, Медведєву дісталося від голови Мюнхенської безпекової конференції, "правої руки" канцлера Німеччини Крістофа Хойсгена під час виступу на міжнародному симпозіумі.

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"Медведєв сьогодні — клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", — заявив Хойсген.

При цьому "права рука" Шольца додав, що він по-іншому не міг відреагувати на відповідні висловлювання путінської маріонетки.

Користувачі мережі, які називали Медведєва клоуном ще до того, як це прозвучало на міжнародній арені, написали, що нарешті голова російського Радбезу знайшов собі місце. Дехто зазначив, що він клоуном був весь час. А один з користувачів згадав Лаврова, додавши, що удвох вони "справжній цирк з кіньми".

Не обійшлося у цій темі без мемів та фотожаб.

А ось так користувачі мережі бачать відповідь на "клоуна" від Дмитра Медведєва:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заступник секретаря російського Радбезу має у своєму "багажі" ряд безглуздих заяв. Так, Медведєв невтішно відгукнувся про приїзд європейських лідерів до України. Російський політик опустився до стереотипних образ — назвав трьох із чотирьох європейських лідерів "шанувальниками жаб, лівера та макаронів". А 16 червня Медведєв висловився про зникнення нашої країни через два роки. Ще раніше експрезидент РФ виділився загрозами на адресу українського лідера Володимира Зеленського.