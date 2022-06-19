Медведев получил "признание" Запада? В сети хохочут из-за меткой реплики "правой руки" Шольца

"Новый титул" для бывшего российского президента прозвучал на весь мир

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев своими угрозами смешит не только сеть, но и международное сообщество. За последние высказывания в отношении Украины и Запада бывшего российского президента назвали "клоуном".

Как передает Bild, Медведеву досталось от главы Мюнхенской конференции безопасности, "правой руки" канцлера Германии Кристофа Хойсгена во время выступления на международном симпозиуме.

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"Медведев сегодня — клоун, извините, что я должен произнести это вслух", — заявил Хойсген.

При этом "правая рука" Шольца добавил, что он по-другому не мог отреагировать на соответствующие высказывания путинской мурионетки.

Пользователи сети, которые называли Медведева клоуном еще до того, как это прозвучало на международной арене, написали, что наконец-то глава российского Совбеза нашел себе место. Некоторые отметили, что он клоуном был все время. А один из пользователей вспомнил Лаврова, добавив, что вдвоем они настоящий цирк с лошадьми.

Не обошлась эта тема без мемов и фотожаб.

А вот так пользователи сети видят ответ на "клоуна" от Дмитрия Медведева:

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель секретаря российского Совбеза имеет в своем "багаже" ряд нелепых заявлений. Так, Медведев нелестно отозвался о приезде европейских лидеров в Украину. Российский политик опустился до стереотипных оскорблений — назвал трех из четырех европейских лидеров "почитателями лягушек, ливера и макарон". А 16 июня Медведев высказался об исчезновении нашей страны через два года. Еще раньше экс-президент РФ отличился угрозами в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.