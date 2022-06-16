Медведвев опять отличился нелепым заявлением: досталось Шольцу, Макрону и Драги

Российская дипломатия осталась лишь определением в словаре

Заместитель секретаря Совбеза рф дмитрий медведев, который в последнее время весьма ужесточил свою позицию насчет Украины и Запада, нелестно отозвался о приезде европейских лидеров в Украину. Российский политик опустился до стереотипных оскорблений, подчеркнув, что такая встреча с украинскими властями все равно не принесет никакой пользы.

Свое колкое высказывание медведев оставил на личной странице в Twitter. Подобную риторику не смогли оставить без внимания другие пользователи соцсети, которые тут же подняли бывшего президента рф на смех.

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Трем из четырех европейских лидеров достались "свои прозвища" от медведева. Для сравнений политик использовал привычные для общества стереотипы насчет популярных в разных странах блюд.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой", — заявил медведев.

Упоминание лягушек, конечно же, относится к французскому президенту Макрон, ливера (то бишь намек на колбасу) — к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, а макарон — к итальянскому премьеру Марио Драги.

Также медведев заявил, что все эти визиты являются пустышкой, ведь не приближают Украину к миру. При этом он таинственно добавил, что "часики тикают", однако к чему эта фраза относилась, так и не уточнил.

Стоит отметить, что пользователи сети не только высмеяли его попытки в оскорбления, но и напомнили, как он всячески налаживал отношения с этими странами раньше. Более того — он даже надеялся договориться с Францией и Германией о безвизе для россиян. Однако рф выбрала иной путь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как европейские лидеры отреагировали на поездку в разбитый российскими оккупантами Ирпень. Стоит подчеркнуть, что без громких заявлений Шольца и Макрона не обошлось.