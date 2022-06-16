Шольц, Макрон, Йоханнис и Драги посетили Ирпень: что увидели и как отреагировали

Вероятно, после такого они лишний раз подумают, прежде чем предлагать "сохранять лицо путину"

Около полудня в разбитый российскими оккупантами Ирпень приехала массовая делегация во главе с прибывшими в Украину европейскими высокопоставленными политиками. Канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, лидеру Румынии Клаусу Йоханнису и премьеру Италии Марио Драги удалось лично убедиться, какие последствия за собой принес в Украину "русский мир".

Больше деталей о визите европейцев в пригород Киева сообщает французский телеканал BFM TV. К слову, президента Владимира Зеленского с коллегами не было — он должен встретиться с гостями позже.

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Следует отметить, что эта поездка частично возымела эффект, ведь Макрон заявил, что россияне показали в Ирпене "лицо варварства", которому противостояли героические украинцы. Также, по его словам, делегация европейских лидеров прибыла в разбитый город, чтобы продемонстрировать свое уважение к стране, которая держит серьезный удар.

"Украина должна уметь противостоять и победить", — подчеркнул французский президент. Также он добавил, что невзирая на любые проблемы Франция остается рядом с Украиной, где и находится с первого дня полномасштабного вторжения.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц в свою очередь заметил, что произошедшее в Ирпене хорошо показывает агрессивное поведение россии. По мнению политика, эта страна "нацелена на уничтожение", и призвал помнить всех об этом во время принятия каких-либо важных для Украины решений.

"Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие", — отметил он.

Добавим, что делегация политиков посетила в Ирпене район "СМУ", который один из наиболее разрушен из-за ожесточенных боевых действий, которые прошли здесь.

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Напомним, ранее мы рассказывали о первых заявлениях Шольца и Макрона, которыми они отметились во время визита в Украину.

Также мы рассказывали, чего, по мнению экспертов, можно ожидать от нынешнего приезда европейских лидеров.