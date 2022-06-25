Молдова поддержит санкции ЕС против россии: медведев уже устроил истерику

россия уже угрожает Молдове отключением газа

В руководстве Молдовы заявили, что намерены поддержать санкции ЕС против россии, а в москве уже устроили истерику по этому поводу и начали угрожать Кишиневу.

Как сообщил в интервью изданию NewsMaker спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, Кишинев поддержит санкции ЕС, а их целью является завершение войны.

"Мы будем солидарны с ЕС. Наш статус и наши европейские стремления требуют этого", — сказал он.

В ответ на это заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев обрушился с критикой на Молдову и заявил, что та якобы идет по пути на "поглощение" Румынией.

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Также он начал угрожать Молдове тем, что россия прекратит поставки энергоносителей в страну, если Кишинев присоединится к европейским санкциям.

"Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких", — написал он.

Кроме того, он намекнул, что в оккупированном россией Приднестровье проживает множество российских граждан, тем самым намекнув на возможность военного вторжения.

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Стоит отметить, что медведев в последнее время часто угрожает Западу, однако судя по всему его там не воспринимают всерьез. Так недавно "правая рука" канцлера Германии Кристоф Хойсген прямо назвал российского чиновника клоуном.