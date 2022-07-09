"Дворова шпана погрожує світові": медведєва висміяли за нову порцію нісенітниці

Експрезидент росії знову погрожує світові

У суботу, 9 липня, на 136-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії заговорили про повагу до країни, яка буде досягнута силою.

Про це на своєму telegram-каналі написав заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв. Політик вважає, що можна домогтися поваги лише за допомогою превентивного удару.

Чиновник, схоже, образився, що нещодавно цивілізований світ спілкувався з росією на саміті G8, але не запрошував рф на саміт G7. Крім того, він прозвітував про виконання важливого завдання. За його словами, тільки зараз з росією почали рахуватися по-справжньому, як із Радянським Союзом. Медведєв також розповів, що цілі "спецоперації" в Україні будуть досягнуті.

"Цілі спеціальної військової операції були оголошені Президентом Росії і полягають, як відомо, у захисті громадян Донбасу та денацифікації та демілітаризації України. Тут все ясно, і вони будуть досягнуті.

Але є ще одне завдання, яке вже вирішено. З Росією почали рахуватися по-справжньому. Як із Радянським Союзом. А в чомусь і серйозніше, судячи з набору санкцій. Зовсім недавно було інакше. Пам’ятаю присутність нашої країни в G8, коли нас просто не кликали на зустріч "сімки", де обговорювалися економічні та часом оборонні питання західних країн.

Якщо з тобою не рахуються — справи погані. Як у дитинстві, коли у твій двір прийшли битися із сусіднього. Якщо ти злякався і побіг додому, ти ніхто і більше тебе нікуди не покличуть. А якщо ти врізав першим, то шанси відстояти своє стають суттєво вищими.

Ось так. Саме тому так важливо, щоб країну поважали і з нею рахувалися.

Саме такою і має бути Велика Росія", — написав Медведєв.

У мережі лише посміялися з політика. Журналіст Сергій Руденко коротко прокоментував слова Медведєва: "Дворова шпана погрожує світові".

Користувачі також зі сміхом сприйняли чергову заяву заступника голови Ради безпеки росії.

Нагадаємо, нещодавно Медведєв не лише розродився черговим постом, а й процитував давньоримського політика та письменника Марка Тулія Цицерона. Раніше російський політик пригрозив світові "червоною кнопкою".