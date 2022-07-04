дмитро медведєв зробив резонансну заяву про захоплення Луганської області

Ручний яструб кремлівського диктатора уявив себе давньоримським політиком Цицероном

Поки в Україні вирішують, чи треба засмучуватися через відхід ЗСУ з Лисичанська на Луганщині, в росії вирішили достроково відсвяткувати перемогу та повне захоплення регіону. Так ручний яструб путіна, заступник голови російського радбезу дмитро медведєв не тільки розродився черговим постом залякування, а й процитував давньоримського політика і письменника Марка Тулія Цицерона. Ну і принагідно нахамив західним лідерам, як завжди.

Свою радість щодо "визволення" Луганщини медведєв вилив у свій телеграм-канал. Він назвав це "важливою подією під час спеціальної воєнної операції". "Передбачу, що на цьому фоні наші європейські "друзі", у яких знесло дах від виду чужої крові, різноманітні урсули, трасс та інші борелі, будуть і надалі закликати Україну до війни до переможного кінця. А збуджена українська влада – у кокаїновому захваті продовжуватиме гру у міжнародну підтримку та виявляти "жорстку" рішучість повернути все, що втрачено", — написав медеведєв.

А потім заявив, що все це марно, і тепер "Зеленському та Ко" слід згадати вислів Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Не розумію крики про "зраду" через Лисичанськ. Ми відступаємо, але вже є успіхи Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука вважає, що росія й надалі "тисне", не припиняючи ракетних обстрілів мирних українців міст

Йдеться про виступ римського політика у Сенаті після того, як змовник проти республіканського ладу Катіліна було викритий. Цицерон відіграв ключову роль у виведенні свого супротивника на чисту воду, оскільки він сам був однією з цілей Катіліни. Той мав намір вбити консулів, усунути сенаторів і захопити владу в Римі, зруйнувавши демократію. Але після викриття він змушений був тікати. Цицерон виголосив із цього приводу кілька промов. У другій з них він погрожував Катіліні, що втік, стратою без суду за його зазіхання на владу народу. "Він пішов, забрався, втік, вирвався. Цей виродок, це чудовисько вже не буде всередині міських стін готувати загибель цим самим стінам. І цього ватажка міжусобної війни ми, безперечно, перемогли", — сказав Цицерон. З чого можна дійти невтішного висновку, що медведєв використав цитату римлянина недоречно, не враховуючи її контексту.

Нагадаємо, для росіян уже стало трендом говорити невпопад, безглуздо виправдовуватися і відверто брехати, коли правда і так очевидна. Так було, наприклад, з втечею з острова Зміїний, яку вони піднесли як крок доброї волі. Або з історичним екскурсом глави МЗС сергія лаврова, який заявив, що Гітлер був частково євреєм.