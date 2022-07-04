дмитрий медведев сделал резонансное заявление о захвате Луганской области

Ручной ястреб кремлевского диктатора вообразил себя вообразил себя древнеримским политиком Цицероном

Пока в Украине решают, надо ли расстраиваться из-за отхода ВСУ из Лисичанска на Луганщине, в россии решили досрочно отпраздновать победу и полный захват региона. Так ручной ястреб путина, замглавы российского совбеза дмитрий медведев не только разродился очередным устрашающим постом, но и процитировал древнеримского политика и писателя Марка Туллия Цицерона. Ну и попутно нахамил западным лидерам, как всегда.

Свою радость по поводу "освобождения" Луганщины медведев излил в свой телеграм-канал. Он назвал это "важным событием в ходе специальной военной операции". "Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно", — написал медеведев.

А потом заявил, что все это напрасно, и теперь "Зеленскому и Ко" следует вспомнить изречение Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Не понимаю вопли о "зраде" из-за Лисичанска. Мы отступаем, но уже есть успехи Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что россия и дальше будет "давить", не прекращая ракетные обстрелы мирных украинских городов

Речь идет о выступлении римского политика в Сенате после того, как заговорщик против республиканского строя Катилина был раскрыт. Цицерон сыграл ключевую роль в выведении своего противника на чистую воду, поскольку он сам был одной из целей Катилины. Тот намеревался убить консулов, отстранить сенаторов и захватить власть в Риме, разрушив демократию. Но после разоблачения он вынужден был бежать. Цицерон произнес по этому поводу несколько речей. Во второй из них он угрожал сбежавшему Катилине казнью без суда за его посягательство на власть народа. "Он ушел, удалился, бежал, вырвался. Этот выродок, это чудовище уже не будет внутри городских стен готовить гибель этим самым стенам. И этого главаря междоусобной войны мы, бесспорно, победили", — сказал Цицерон. Из чего можно сделать вывод, что медведев использовал цитату римлянина неуместно, без учета ее контекста.

Напомним, для россиян уже стало трендом говорить невпопад, нелепо оправдываться и откровенно врать, когда правда и так очевидна. Так было, например, с бегством с острова Змеиный, который они преподнесли как "шаг доброй воли". Или с историческим экскурсом главы МИД сергея лаврова, который заявил, что Гитлер был частично евреем.