У путіна пригрозили світу "червоною кнопкою": за що цього разу

Кремлівські політики щоразу демонструють свою зневагу щодо прав людини

Тема використання ядерної зброї російською стороною у війні з Україною отримала "друге дихання". І поки про подібний варіант розвитку подій говорить навіть білоруський диктатор олександр лукашенко, в рф про це знову почав розмірковувати заступник секретаря Радбезу росії дмитро медведєв. За його словами, ніхто із західного світу не має права загрожувати Москві трибуналом, адже палець путіна постійно знаходиться на "червоній кнопці".

Як написав кремлівський політик у своєму Telegram-каналі, люди, які обговорюють бажання побачити суд над російським політичним керівництвом, потенційно створюють "загрозу для існування людства". При цьому саме припущення про те, що росія може піти на такий радикальний крок, схоже, для медведєва до розряду "загроз" не входить.

"Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі", — упевнений медведєв.

Натомість він жорстко розкритикував Сполучені Штати Америки, адже саме ця держава, за його словами, є "верховним жерцем" серед охочих відправити російських політиків під суд. Він згадав Вашингтону і атаку на Хіросіму та Нагасакі (не згадуючи справжню історію інциденту), і війну у В’єтнамі (трактуючи її виключно однобоко).

"Так хто ж збирається влаштувати нам показовий процес? Ті, хто безкарно вбиває людей і вчиняє військові злочини, але не зустрічає реального засудження у фінансованих ними ж міжнародних структурах? — цікавиться дмитро медведєв. — З росією так не вийде. Вони це чудово розуміють. Тому погані пси війни і заходяться своїм огидним гавканням".

Під кінець своєї тиради медведєв навіть процитував Біблію, закликавши Захід "не судити і не бути судимими".

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Нагадаємо, що раніше політик виділився резонансною заявою щодо прояву "поваги до українського народу", одночасно з цим говорячи про неонацистів та інші кремлівські пропагандистські штампи.