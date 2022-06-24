У мережі підняли на сміх нову заяву медведєва: "Клоун" для нього скоро буде компліментом"

Європейські політики вважають, що росія умисно блокує порти в Чорному морі

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дорікнула кремлю, що росія умисно використовує голод як зброю й намагається перекласти відповідальність за різке зростання цін на продукти на інших. Звісно, що промовчати російська влада не змогла й абсурдною відповіддю черговий раз "відзначився" заступник голови Радбезу дмитро медведєв.

Так, Бербок пройшлася по російській владі під час міжнародної конференції з питань глобальної продовольчої безпеки в п'ятницю, 24 червня, в Берліні. Вона заявила: "Росія намагається перекласти провину за різке зростання цін на продовольство на інших, а також блокує порти в Чорному морі". При цьому голова МЗС Німеччини додала, що вона солідарна з Україною та мешканцями "глобального Півдня", які страждають через брак зерна.

Відповісти їй вирішив медведєв. У власному Telegram-каналі він написав: "Дивно таке чути від чиновників, чия країна 900 днів тримала в блокаді Ленінград, де від голоду загинули майже 700 тисяч людей".

У мережі слова російського політика розкритикували вщент й підняли на сміх, підкресливши абсурдність його випаду. Перш за все тому, що теперішня Німеччина не має жодного стосунку до "блокади Ленінграду", а по-друге, влада тодішнього СРСР зі Сталіним на чолі умисно вивезла з Ленінграда зерно, аби воно не дісталося німцям й це значною мірою вплинуло на те, що населення голодувало й помирало від голоду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на міжнародній арені дмитра медведєва привселюдно назвали "клоуном" за його недолугі висловлювання та погрози західним країнам.