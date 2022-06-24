В сети подняли на смех новое заявление медведева: "Клоун" для него скоро будет комплиментом"

Европейские политики считают, что россия намеренно блокирует порты в Черном море

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок упрекнула кремля в том, что россия намеренно использует голод как оружие и пытается переложить ответственность за резкий рост цен на продукты на других. Конечно же, промолчать российские власти не смогли и абсурдным ответом в очередной раз "отличился" заместитель председателя Совбеза дмитрий медведев.

Так, Бербок прошлась по российским властям во время международной конференции по вопросам глобальной продовольственной безопасности в пятницу, 24 июня, в Берлине. Она заявила: "Россия пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других, а также блокирует порты в Черном море". При этом глава МИД Германии добавила, что она солидарна с Украиной и жителями "глобального Юга", страдающих из-за нехватки зерна.

Ответить ей решил медведев. В собственном Telegram-канале он написал : "Удивительно такое слышно от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек".

В сети слова российского политика подвергли критике и подняли на смех, подчеркнув абсурдность его выпада. Прежде всего потому, что нынешняя Германия не имеет никакого отношения к "блокаде Ленинграда", а во-вторых, власть тогдашнего СССР со Сталиным во главе умышленно вывезла из Ленинграда зерно, чтобы оно не досталось немцам и это в значительной степени повлияло на то, что население голодало и умирало от голода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на международной арене дмитрия медведева публично назвали "клоуном" за его несуразные высказывания и угрозы западным странам.