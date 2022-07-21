"Тепер треба ширше": медведєв озвучив "вологі мрії" стосовно захоплення України

Колишній російський президент зустрівся з біженцями у Ростовській області

Слідом за головою російського МЗС сергієм лавровим вводити в оману щодо цілей так званої "спецоперації" в Україні (так кремль називає війну) взявся заступник голови Радбезу країни-агресора дмитро медведєв. За його інформацією, головне для армії окупантів — аби на Донбасі "було спокійно".

Як передають пропагандистські ЗМІ, про це поплічник російського диктатора заявив на зустрічі з біженцями у Ростовській області.

У мріях медведєва, які він не соромиться висловлювати, "російські військові вирішать всі завдання спецоперації", однак для того, щоб відсунути ЗСУ треба "певний час". При цьому голова російського Радбезу не гребує заявами, що "ЗСУ треба відсунути не тільки від Донецька, а й ширше…далі".

"Усі завдання СВО будуть доведені до кінця, щоб на Донбасі було спокійно, мирно та комфортно", — заявив він.

Примітно, що днем раніше сергій лавров говорив про те, що географія цілей так званої "спецоперації" розширилася і російська влада зазіхає не лише на Донбас, а й на окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Однак, станом на зараз плани російської армії розбиваються завдяки роботі західної зброї, що значно зменшило атакувальний потенціал загарбників на Донбасі, а на Херсонщині Збройні сили України взагалі підготували плацдарм до деокупації, вдаривши за допомогою HIMARS по стратегічному об’єкту — Антонівському мосту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента переконані, що Україна до кінця року переламає перебіг війни.