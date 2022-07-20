Ситуація вже змінилась: експерт розповів, як могутня зброя ЗСУ вплинула на війну

В Україні розраховують, що в рамках "Рамштайну" для Києва ухвалять розширення поставок зброї для протистояння агресору

Після того, як Україна отримала потужні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, ситуація на фронті суттєво змінилася на користь Збройних сил країни.

Про це спеціально для "Телеграфу" повідомив ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин, коментуючи ситуацію очікування української сторони від четвертої зустрічі країн-донорів військової допомоги Україні, котра проходила у формат "Рамштайн".

Читайте також: Категорія Україна Рамштайн-4: У Пентагоні назвали строки наступної зустрічі союзників України Міністри оборони США та України обговорили, про що йтиметься на засіданні

За його словами, "Рамштайн" є вкрай важливим для України, адже після того, як Київ отримав потужні HIMARS, співвідношення сил у на фронті суттєво змінилося на користь українських Збройних Сил.

"Ми отримали можливість завдавати ударів по тилах, по базах, по складах російської армії. Логістика для окупаційних військ стала великою проблемою", – пояснив він.

Волошин також додав, що Україна розраховує, що "Рамштайн" найближчим часом ухвалить рішення щодо збільшення пакетів військової допомоги. Першочергово мова йде саме про поставки нових ракет для HIMARS, аби ті передбачали можливість більш дальнобійних ударів. Це надасть українським захисникам можливість бити не лише по фронтовій логістичній системі ворога, яка знаходиться в радіусі 50 кілометрів від лінії фронту, а й знищувати бойову техніку, боєприпаси та живу силу окупаційної армії на біль віддалених дистанціях.

Експерт додав, що на сьогоднішній день у Україн систем недостатньо ані для захисту, ані для ударів.

"Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, для оборони нам необхідно 50 таких установок. А для того, щоб здійснювати якісь контрнаступальні операції, нам потрібно близько 100 HIMARS", – підсумував Волошин.

Читайте також: Категорія Україна Потужні HIMARS в дії: стало відомо про масову загибель командирів окупантів росія зазнає серйозних втрат під час боїв на українських землях

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім потужних HIMARS, Україна отримала ще одну поставку нового озброєння — ракетні системи залпового вогню M270, які на думку міністра Олексія Резнікова стануть гарною компанією захисникам на полі бою з росіянами.