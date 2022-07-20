"Рамштайн-4": військовий експерт розповів, на що чекає Україна для перелому ходу війни

ЗСУ продемонстрували ефективність використання західної зброї

У середу, 20 липня, відбудеться четверта зустріч країн-донорів військової допомоги Україні (формат "Рамштайн", до якого входять міністри оборони країн НАТО та союзників). Як і друга така зустріч, ця пройде у режимі онлайн. Про очікування України від "Рамштайну-4" виданню "Телеграф" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин.

В очікуванні HIMARS – щоб їх було більше та били "глибше"

"Формат "Рамштайн" дуже важливий для України. Він є формотворчим у веденні російсько-української війни. Після того, як на цих самітах було вирішено передати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, вони суттєво змінили співвідношення сил у конфлікті – на користь ЗСУ. Ми отримали можливість завдавати ударів по тилах, по базах, по складах російської армії. Логістика для окупаційних військ стала великою проблемою", – пояснює Влад Волошин.

За його словами, від "Рамштайну-4" ми очікуємо, ухвалення рішень про збільшення та розширення військової допомоги Україні.

"Насамперед, мова про надання нам нових ракет для систем HIMARS – з можливістю завдавати ударів на більшу відстань. Бити не лише по фронтовій логістичній системі противника (в районі 50 км від лінії фронту), а й знищувати техніку, боєприпаси та живу силу окупантів на більш віддалених рубежах (понад 200 км)", – зазначає військовий експерт.

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За словами Влада Волошина, поки що у нас HIMARS недостатньо ні для захисту, ні для завдання ударів по фронтовій логістиці ворога.

"Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, для оборони нам необхідно 50 таких установок. А для того, щоб здійснювати якісь контрнаступальні операції, нам потрібно близько 100 HIMARS", – наголосив експерт.

Союзники та партнери повинні тримати слово та стати більш оперативними

Також, продовжує Влад Волошин, ми очікуємо від союзників та партнерів надання ЗСУ нових систем протиповітряної оборони, зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS. З їхньою допомогою ми зможемо більш ефективно захищати свій повітряний простір. Збивати більше російських ракет, які летять все частіше цивільними об’єктами.

Є надія, зазначає експерт, що до четвертої зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть приєднуватись нові члени. Таким чином антипутінська, антиросійська коаліція збільшиться. З відповідним збільшенням допомоги Україні.

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"Крім того, на цьому саміті мають прислухатися до недавніх заяв генсека НАТО – Єнса Столтенберга. Він наголошував, що Україні необхідно ще більше виділяти і озброєння, і фінансів. Тому що саме наша країна стоїть зараз на захисті всього цивілізованого демократичного суспільства. Зупиняючи російську орду Сподіваюся, під час віртуального саміту представники країн НАТО (і не тільки) прислухаються до цих слів, — зазначає Влад Волошин.- Безумовно, слід порушувати питання відповідальності за ці обіцянки. Німеччина на сьогодні, м’яко кажучи, пригальмувала постачання обіцяної військової допомоги Україні.

І формат "Рамштайну", який має пряме відношення до ФРН, має підштовхнути Берлін до реального виконання того, що було раніше заявлено. Збільшивши допомогу в тих озброєннях, які нам потрібні, а не шукати приводів від цього ухилитись.

Влад Волошин підсумовує: від "Рамштайну-4" ми очікуємо збільшення військової допомоги, а також швидкості її надання. Ситуація у російсько-українській війні демонструє, що озброєння та боєприпаси нам потрібні тут і зараз, а не через якийсь час.