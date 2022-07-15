Ще краще, ніж HIMARS: в Україну прибула нова потужна зброя

Потужна зброя вже в Україні

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в Україну прибули перші ракетні системи залпового вогню M270.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував партнерам за підтримку, а також налякав окупантів.

"Прибули перші системи РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові", — написав Резніков.

Довідка: MLRS M270 — американська універсальна пускова установка, що використовується у якості РСЗВ та установки для запуску тактичних ракет. По суті, М270 це те ж саме, що і HIMARS, але з подвоєною бойовою міццю. У М270 12 ракет в обоймі, а у HIMARS – 6. Крім того, M270 знаходиться на гусеничній платформі, а HIMARS – на колісній.

Нагадаємо, щойно в Україні на фронтах запрацювали кілька HIMARS в окупантів раптом почали один за одним вибухати військові об’єкти в тилу. У Новій Каховці злетів у повітря склад боєприпасів загарбників, також подібний об’єкт було знищено в окупованому Луганську. За останні два тижні американські РСЗВ чудово показали себе у знищенні російської логістики, фактично зупинивши наступ окупантів.