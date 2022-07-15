Війна — день 142: важкі бої на Донбасі, ракетний тероризм росії

Оперативно про головне за 15 липня

Росіяни упродовж 142 днів ведуть повномасштабний наступ на Україну. Окупанти, не зважаючи на втрати, штурмують позиції українських захисників на Донбасі. На одному з напрямків ворог мав частковий успіх. Зазначимо, загарбники посилили ракетний терор, обстрілявши Миколаїв та Вінницю. У Вінниці росіяни вбили понад 20 людей, а потім цинічно збрехали, що "поцілили у військовий об’єкт". Президент України Володимир Зеленський закликав цивілізований світ визнати росію державою-терористом.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 15 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

23:00 Під час обстрілу Дніпра загинув водій маршрутного автобуса, повідомляє представник Департаменту транспорту міськради Іван Васючков.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив збиття нашою ППО ворожої ракети на Київщині біля Білої Церкви: "Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле".

22:00 Дніпро зазнав масованого обстрілу з боку росіян.

Також вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області та Білій Церкві Київської області (в останній попередньо спрацювала ППО).

21:00 На Одещині були чутні вибухи, ворог випустив три ракети, одну з них збила протиповітряна оборона регіону – ніхто не постраждав, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

20:00 Ще краще, ніж HIMARS: в Україну прибула нова потужна зброя.

19:00 Гауляйтери Херсонської області, де російські окупанти поводяться вкрай зухвало, придумали черговий спосіб знущання з місцевого населення. Тепер людей хочуть карати за "дискредитацію органів влади росії".

18:00 Російська влада знайшла спосіб, як уникнути в країні відкритої мобілізації. Для цього на війну в Україну відправлять воювати так званих добровольців, фінансування яких значно побільшало.

17:00 ЄС оголосив про сьомий пакет санкцій проти росії. Європа має намір продовжити всі існуючі обмеження до кінця січня 2023 року, коли заплановано наступний їх перегляд. Новий пакет чиновники описують як санкції "підтримки та погодження".

16:00 "У нас є сценарії": глава МЗС Угорщини зробив гучну заяву щодо України та війни.

15:00 росія на шляху не зупиниться: генерал США розповів, як треба закінчити війну в Україні.

14:00 "Все зміниться до кінця року": Резніков назвав головну причину перелому війни

13:00 Фантазію не зупинити: міноборони рф "пояснило" удар по Вінниці.

12:00 Бойовики "ДНР" заявили про смерть полоненого громадянина Великої Британії.

11:20 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував ранковий обстріл університетів в Миколаєві: "Мені цікаво, вони заблокували нам порти, море. Зараз знищують порти, знищують кораблебудівний університет — єдиний, який є в принципі. Як би відреагували вони, якби по пітерському університету прилетіло зараз 5 ракет?"

10:30 Вночі російська ракета зруйнувала сільську школу в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області 15 липня

09:25 Під ракетний удар у Миколаєві потрапили будівлі двох університетів.

Втрати росії в Україні на сьогодні:

08:25 Внаслідок збройної агресії рф проти України на 15 липня загинули 352 дитини, ще понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості, — ювенальні прокурори.

Кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній показав, як зараз виглядає центр Вінниці після ракетного удару:

08:00 У Миколаєві чули понад десяток гучних вибухів, місцеві жителі кажуть, що б'ють в те саме місце. Уточнюємо інформацію.

07:00 Важливі новини на ранок:

три ракети типу "Калібр" по Вінниці випустив малий ракетний корабель із району мису Фіолент неподалік Севастополя;

минулого вечора ЗСУ завдали три великі удари по окупантам у відповідь на обстріли Харкова, Вінниці та Миколаєва, повідомив радник голови ОП Олексій Арестович;

херсонський депутат Сергій Хлань повідомляє, що окупаційна "влада" Херсона виїхала з будівлі ОДА і розосередилася по місту, — мабуть, бояться ударів ЗСУ;

Німеччина цього року виділить додатково 2,4 млрд євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні, також німці працюють над модернізацією десятків бойових машин піхоти Marder для України;

тим часом більшість молоді в Сербії не вважають росію винною через пов'язану повномасштабну війну в Україні.

06:40 Карта бойових дій на сьогодні має такий вигляд. Детальний аналіз обстановки та що змінилося за добу, дивіться у цій статті.

05:00 Канада ввела нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості росії, повідомляє МЗС країни. Зазначається, що до списку санкцій додано вісім нових галузей з цих секторів.

04:00 У Кадіївці (окупована бойовиками "ЛНР"), судячи з усього, ЗСУ вдарили по ворожому складу з боєприпасами, на місці удару сильна пожежа.

Минулої доби українські захисники на півдні України знищили 18 осіб особового складу агресора, 7 одиниць ворожої техніки, а також польовий склад боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються", — йдеться в повідомленні.

03:00 Росіяни знову атакували Харків, у місті пролунали вибухи.

02:00 У столиці Франції під час святкування Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили у кольори державного прапора України.

01:00 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо про ракетний обстріл Вінниці росіянами: "Напад росії на мирне українське населення у Вінниці є варварським і огидним. Наша підтримка народу України залишається непохитною – і ми продовжуватимемо надавати їй необхідну допомогу, в тому числі військову техніку, коли вони захищаються".

00:00 Президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний трибунал з розслідування російських злочинів в Україні має бути створений якнайшвидше.

З головними новинами за 12 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 139: ЗСУ знищують склади російських військ на окупованих територіях".

Важлива інформація за 13 липня доступна у зведенні за середу: "Війна — день 140: переговори з росією в Стамбулі, "бавовна" на складах окупантів".

Що сталося 14 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 141: ЗСУ точковими ударами кошмарять тили окупантів, на Донбасі все ще гаряче".