"У нас є сценарії": глава МЗС Угорщини зробив гучну заяву щодо України та війни

В Угорщині знову зробили скандальну заяву щодо України

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Угорщині розповіли, що пропрацювали сценарії на випадок російського нападу на Закарпаття.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю index.hu. Він зазначив, що Захід має зробити все, щоб зупинити війну.

За словами Сійярто, важливо якнайшвидше припинити бойові дії та встановити мир на сході України, щоб війна не дійшла до Закарпаття. Петер зазначив, що на найгірший сценарій (фронт наблизиться до цього регіону – Ред.) Угорщина на цей випадок має сценарії, щоб захистити 150 000 угорців в області. Схоже, Сійярто навіть допустив введення угорських військ на територію України.

"У нашій країні теж підготовлені сценарії НП, виведення угорських військових з-під охорони кордону частково про це", — сказав Сійярто.

Міністр зазначив, що вже прийнято достатньо санкцій проти росії, а тепер Захід повинен зосередитися на питанні зупинки вогню та укладання миру. Петер додав, що Україна та Угорщина мають різні інтереси, проте напруженостей у відносинах між нашими країнами більше немає. Крім того, міністр зазначив, що його країна хоче залишатися нейтральною.

"Зеленський — українець, а ми представляємо інтереси Угорщини. А в чому український інтерес? Залучити до цього конфлікту якнайбільше країн, хоча б за рахунок постачання зброї. З іншого боку, в наших інтересах залишатися осторонь цього конфлікту і звести до мінімуму можливість сповзання у військову ситуацію. Немає сумніву, що угорсько-українські відносини ще до початку війни були напруженими. Проте відколи почалася війна, ми закрили справи, що викликали напруженість", — заявив Сійярто.

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Раніше в Угорщині виправдалися через відмову постачати озброєння в Україну. При цьому Будапешт не збирається блокувати вступ України до ЄС.