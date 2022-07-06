Угорщина абсурдно виправдался через відмову постачати зброю Україні

Уряд країни побоюється за безпеку своїх громадян в Україні

В Угорщині аргументували відмову постачати Україні західну зброю для протистояння росії, мовляв, таке рішення було прийняте, аби не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають у Закарпатській області.

Як пише видання CNN, відповідну інформацію оприлюднив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, відзначивши, що, приймаючи такі рішення, уряд країни першочергово думає про безпеку близько 150 тисяч угорців, які наразі проживають на заході України.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", – пояснив він.

За словами Сійярто, саме завдяки рішенню про відмову у постачанні зброї Києву, угорсько-українська частина кордону стала самим безпечним варіантом перетину, мовляв, навіть Міжнародний Червоний хрест тепер веде свою логістику з Угорщини. Крім того, він додав, що наразі країна зіштовхнулася з найпотужнішим гуманітарним навантаженням за всю історію існування.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", – підсумував міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою, в які наголосив, що країна підтримуватиме бажання України стати членом Європейського Союзу, попри те, що це питання неодноразово викликало суперечки з боку обох держав.