"Розмовляли, як із собакою": відому українську телеведучу не випустили з Угорщини

Угорські прикордонники буквально послали ведучу дорогою російського корабля.

Популярна українська телеведуча, авторка YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміна Есхакзай не могла повернутися до України, після того, як на початку війни з мамою виїхала до Австрії. А все через "дружню" Угорщину, з якою Україна вже мала скандал через різкі висловлювання спікера угорського парламенту Ласло Кевера. Телеведучу не пропустили на кордоні в Україну, і мало того, прикордонники дуже по-хамськи з нею поводилися.

Про "цирк" на угорському кордоні Раміна розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Дівчину не пропускали через відсутність паперового техпаспорта, проте вона мала електронний варіант, з яким вона об’їздила багато країн Європи: Австрію, Румунію, Словаччину, Словенію та Італію. Однак її засмутило більше не той факт, що її не пропустили, а те, як із нею поводилися.

На кордоні жінка-прикордонниця почала кричати на Есхакзай, щоб та дала їй документи, і відмовлялася говорити з нею англійською. Потім до неї підійшли ще троє чоловіків, один з яких розумів англійську. Телеведуча знову пояснила ситуацію із втраченим техпаспортом, показавши електронний документ у додатку "Дія", який вона переклала угорською. У результаті з поясненням "в Угорщині такі правила" телеведучій запропонували залишити машину та йти пішки або повертатися до Європи.

"Потім вони почали говорити, що вони не говорять ні українською, ні англійською. І щоб я виїжджала (звучало, як або на х*й)... На мої прохання показати мені посвідчення, вони сказали, що не розмовляють англійською та з усмішкою слали мене нах*й, показуючи жестом бай-бай» — зазначила телеведуча.

У результаті Есхакзай поїхала до Румунії, де перетнула кордон з Україною. У сторіс вона зазначила, що попри труднощі з поселенням у готелі із собаками, румуни — "неймовірні люди".

Варто зазначити, що з початку російського вторгнення в Україну угорська влада дотримувалася неоднозначної позиції щодо України. З одного боку йшлося про підтримку територіальної цілісності, а з іншого влада країни відмовлялася вводити санкції проти Росії. Також незрозумілою була позиція Угорщини щодо вступу України до НАТО — спочатку вони виступали проти, а потім "дали задню" і заявили, що не проти. Те саме було і за підтримки вступу України до Європейського Союзу — Угорщина спочатку блокувала, а потім заявила, що буде не проти "коли до цього часу дійде".