"Разговаривали, как с собакой": известную украинскую телеведущую не выпустили из Венгрии

Венгерские пограничники буквально послали ведущую вслед за русским кораблем.

Популярная украинская телеведущая, автор YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай не могла вернуться в Украину, после того как в начале войны с мамой выехала в Австрию. А все из-за "дружественной" Венгрии, с которой у Украины уже был скандал из-за резких высказываний спикера венгерского парламента Ласло Кевера. Телеведущую не пропустили на границе в Украину, и более того, пограничники очень по-хамски с ней себя вели.

О "цирке" на венгерской границе Рамина рассказала на своей странице в Инстаграм. Девушку не пропускали из-за отсутствия бумажного техпаспорта, однако у нее был электронный вариант, с которым она благополучно объездила многие страны Европы: Австрию, Румынию, Словакию, Словению и Италию. Однако ее огорчило больше не тот факт, что ее не пропустили, а то, как с ней обращались.

На границе женщина-пограничница начала орать на Эсхакзай, чтобы та дала ей документы, и отказывалась говорить с ней по-английски. После к ней подошли еще три мужчины, один из которых понимал английский. Телеведущая снова объяснила ситуацию с потерянным техпаспортом, показав электронный документ в приложении "Дия", который она перевела на венгерский. В итоге с объяснением "в Венгрии такие правила" телеведущей предложили оставить машину и идти пешком, либо возвращаться назад в Европу.

"Потом они начали говорить, что они не говорят ни на украинском, ни на английском. И чтобы я уезжала (звучало, как или на х*й)… По моим просьбам показать мне удостоверение, они сказали, что не разговаривают на английском и с улыбкой слали меня нах*й, показывая жестом бай-бай" — отметила телеведущая.

В итоге Эсхакзай поехала в Румынию, где и пересекла границу с Украиной. В сторис она отметила, что несмотря на трудности с поселением в гостинице с собаками, румыны — "невероятные люди".

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину венгерская власть придерживалась неоднозначной позиции в отношении Украины. С одной стороны шла речь о поддержке территориальной целостности, а с другой власти страны отказывались вводить санкции против рф. Также непонятна была позиция Венгрии относительно вступления Украины в НАТО — сначала они выступали против, а затем "дали заднюю" и заявили, что не против. То же было и с поддержкой вступления Украины в Европейский Союз — Венгрия сначала блокировала, а затем заявила, что будет не против "когда до этого дойдет время".