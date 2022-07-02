Леся Никитюк закрыла приют для вынужденных переселенцев в Хмельницком: "Пришло время прощаться"

Телеведущая за 4 месяца помогла более 3-м тысячам украинцев, которым пришлось покинуть свои дома.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее сообщила о гибели знакомого из Мариуполя, с самого начала войны в Украине активно волонтерит и помогает украинским бойцам, а также и тем украинцам, которым пришлось вынуждено покинуть свой родной город и свой дом. Для этого она организовала небольшое убежище в Хмельницком, однако 1 июля стало известно о закрытии этого центра.

В стенах родной школы, при помощи всего школьного коллектива, она селила и помогала тем украинцам, которые смогли вырваться из горячих точек. Помимо организации жилья Никитюк также помогала им с продуктами и вещами, и искала новый дом, однако из-за уменьшения потока людей приют закрывается, рассказала телеведущая "Новому каналу".

"Наш приют закрывается! Основная причина – существенно уменьшился поток людей. А те, кто жили у нас, уже нашли себе новые дома" — отметила Никитюк.

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Стоит отметить, что за четыре месяца ее приют предоставил временное убежище и обеспечили всем необходимым почти 3000 взрослых людей, 320 детей и 84 животных.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины утвердила законопроект, в котором предлагается освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения.