Леся Нікітюк закрила притулок для вимушених переселенців у Хмельницькому: "Настав час прощатися"

Телеведуча за 4 місяці допомогла понад 3 тисячам українців, яким довелося залишити свої будинки.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше повідомила про загибель знайомого з Маріуполя, від самого початку війни в Україні активно волонтерить та допомагає українським бійцям, а також тим українцям, яким довелося вимушено залишити своє рідне місто та свій дім. Для цього вона організувала невеликий притулок у Хмельницькому, проте 1 липня стало відомо про закриття центру.

У стінах рідної школи, за допомогою всього шкільного колективу, вона селила та допомагала тим українцям, які змогли вирватися із гарячих точок. Крім організації житла Нікітюк також допомагала їм із продуктами та речами, і шукала новий будинок, проте через зменшення потоку людей притулок закривається, розповіла телеведуча "Новому каналу".

"Наш притулок закривається! Основна причина — суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жили у нас, вже знайшли собі нові будинки", — зазначила Нікітюк.

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Варто зазначити, що за чотири місяці її притулок надав тимчасовий притулок та забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей та 84 тварини.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України затвердила законопроєкт, в якому пропонується звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їхнього компактного поселення.