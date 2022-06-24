Хотів працювати на телебаченні: Леся Нікітюк повідомила про загибель знайомого з Маріуполя

Теледіва до останнього не вірила у те, що трапилося.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з початку війни в Україні активно волонтерить та допомагає українським бійцям, поділилася зі своїми підписниками сумною новиною. Серед загиблих у Маріуполі, яких за перші два місяці вторгнення росії нараховано щонайменше 22 тисячі людей, виявився і її знайомий — молодий моряк Рінат.

Трагічною новиною телеведуча поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши щемливе відео із загиблим хлопцем. З Рінатом Нікітюк познайомилася на зйомках її тревел-шоу "Ле Маршрутка", де телеведуча подорожувала Україною.

"Ми познайомилися на зйомках проєкту Ле Маршрутка, коли знімали в Маріуполі."Я хотів би працювати на телебаченні" - казав він мені, в паузах. Йому дуже тоді сподобалось. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії. І вони могли б здійснитись. Могли б… Ми не забудемо. Ми не пробачимо", — підписала відео Леся.

З ролика можна дізнатися, що загиблого звали Рінат Тишанін. Хлопець загинув ще 8 березня від осколкового поранення в голову.

Як повідомлялося раніше, у Маріуполі окупанти заборонили говорити українською мовою, а "наслідками" лякають навіть дітей.

Також у місті погана ситуація із санітарією — гори сміття лежать просто вздовж вулиць, що викликає загрозу серйозної екологічної та епідеміологічної катастрофи.