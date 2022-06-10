"Рускій мір" у Маріуполі: Бєдняков показав, як окупанти перетворили його рідне місто на сміттєзвалище (відео)

Телеведучий показав гори сміття в місті, яке перебуває під тимчасовою окупацією росіян

Відомий український телеведучий Андрій Бєднякова показав кадри екологічної катастрофи у своєму рідному місті Маріуполі (Донецька область), яке перебуває у тимчасовій окупації російських загарбників.

Шоумен опублікував в Інстаграмі відео, на якому видно, що місто засіяне горами пластику, мішків, коробок та іншого сміття. Бєдняков демонструє, як насправді виглядає "рускій мір".

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"Окупований Маріуполь. Звичайний велопробіг містом", — написав ведучий.

У коментарях підписники Бєднякова діляться, що відчувають гнітючі почуття. Особливо важко дивитись на такі кадри уродженцям Маріуполя.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі постійно ускладнюються умови існування. Відтепер місцевим жителям потрібно йти "на роботу" до загарбників, щоб отримати їжу через гумдопомогу, а питна вода доступна виключно після запису в чергу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков, який у квітні втратив свою маму, заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі на українську мову. Раніше шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.