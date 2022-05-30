"Можете називати мене "бЕндеровцем": Бєдняков вигадав, як боляче вколоти росіян

Зірка "Орла та решки" тепер вестиме свій блог українською мовою

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який у квітні втратив свою маму, заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі на українську мову.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" звернувся до росіян, назвавши заяву своєрідним "привітом деяким підписникам" із рф. Бєдняков порадив російським хейтерам одразу відписатися від нього та заявив, що це його вибір.

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"Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою. Але "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих". Врятували… Відтепер інстаграм цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться. Бо інакше він не може.Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захвату територій іншої країни. Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?" — написав телеведучий.

Також Андрій Бєдняков виклав архівне фото із Маріуполя ще до того, як росія вторглася в Україну 24 лютого.

"Це фото зроблене в Маріуполі. В місті, яке було, є і БУДЕ українським завжди", — підсумував ведучий.

Андрій Бєдняков почав вести Інстаграм українською

Відомий ведучий, попри жахи війни та смерть матері, продовжує зберігати почуття гумору. Його проукраїнську позицію підтримали інші зірки, зокрема, ведуча Леся Нікітюк, співачки Ольга Цибульська та Злата Огневич, кіберспортсмен Євген Мостовик та колишня гімнастка Лілія Подкопаєва.

Нагадаємо, що український телеведучий Андрій Бєдняков родом із Маріуполя, який російські окупанти знищують із перших днів війни в Україні. Раніше Бєдняков зворушив віршем про своє рідне місто.