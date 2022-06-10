"Русский мир" в Мариуполе: Бедняков показал, как оккупанты превратили его родной город в мусорную свалку (видео)

Телеведущий показал горы мусора в городе, который находится под временной оккупацией россиян

Известный украинский телеведущий Андрей Беднякова показал кадры экологической катастрофы в своем родном городе Мариуполе (Донецкая область), который находится во временной оккупации российских захватчиков.

Шоумен опубликовал в Инстаграме видео, на котором видно, что город усеян горами пластика, мешков, коробок и другого мусора. Бедняков демонстрирует, как на самом деле выглядит "русский мир".

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"Оккупированный Мариуполь. Обычный велопробег по городу", — написал ведущий.

В комментариях подписчики Беднякова делятся, что испытывают угнетающие чувства. Особенно тяжело смотреть на такие кадры уроженцам Мариуполя.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе постоянно усложняются условия для существования. Отныне местным жителям нужно идти "на работу" к захватчикам, чтобы получить еду через гумпомощь, а питьевая вода доступна исключительно после записи в очередь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков, который в апреле потерял свою маму, заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. Ранее шоумен растрогал стихом о своем родном городе.