"Можете называть меня "бЕндеровцем": Бедняков придумал, как больно уколоть россиян

Звезда "Орла и решки" теперь будет вести свой блог на украинском языке

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который в апреле потерял свою маму, заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" обратился к россиянам, назвав заявление своеобразным "приветом некоторым подписчикам" из рф. Бедняков посоветовал российским хейтерам сразу отписаться от него и заявил, что это его выбор.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"На этой фотографии – Андрей. С русской фамилией Бедняков. Этот парень всю свою жизнь говорил по-русски. Но "русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих" Спасли… Отныне Инстаграм этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется. Иначе он не может. Так он выражает свою позицию. Позиция против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны. Теперь можете называть меня "бЕндеровцем". Вы же так называете человека, который любит свою страну?" — написал телеведущий.

Также Андрей Бедняков выложил архивное фото из Мариуполя еще до того, как россия вторглась в Украину 24 февраля.

"Это фото, сделанное в Мариуполе. В городе, который был, есть и БУДЕТ украинским всегда", — подытожил ведущий.

Андрей Бедняков начал вести Инстаграм на украинском

Известный ведущий, несмотря на ужасы войны и смерть матери, продолжает сохранять чувство юмора. Его проукраинскую позицию поддержали другие звезды, в частности, ведущая Леся Никитюк, певицы Ольга Цибульская и Злата Огневич, киберспортсмен Евгений Мостовик и бывшая гимнастка Лилия Подкопаева.

Напомним, что украинский телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя, который российские оккупанты уничтожают с первых дней войны в Украине. Ранее Бедняков растрогал стихом о своем родном городе.