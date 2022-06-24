Хотел работать на телевидении: Леся Никитюк сообщила о гибели знакомого из Мариуполя

Теледива до последнего не верила в случившееся.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны в Украине активно волонтерит и помогает украинским бойцам, поделилась со своими подписчиками печальной новостью. Среди погибших в Мариуполе, которых за первые два месяца вторжения россии насчитано по меньшей мере 22 тысячи человек, оказался и ее знакомый — молодой моряк Ринат.

Трагической новостью телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав щемящее видео с погибшим парнем. С Ринатом Никитюк познакомилась на съемках ее тревел-шоу "Ле Маршрутка", где телеведущая путешествовала Украиной.

"Мы познакомились на съемках проекта Ле Маршрутка, когда снимали в Мариуполе. "Я хотел бы работать на телевидении", – говорил он мне в паузах. Ему очень понравилось. Он подружился с нашей командой, помогал. У него были отличные мечты. И они могли бы сбыться. Могли бы… Мы не забудем. Мы не простим", — подписала видео Леся.

Из ролика можно узнать, что погибшего звали Ринат Тишанин. Парень погиб еще 8 марта от осколочного ранения в голову.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты запретили говорить на украинском языке, а "последствиями" пугают даже детей.

Также в городе плохая ситуация с санитарией — горы мусора лежат просто вдоль улиц, что вызывает угрозу серьезной экологической и эпидемиологической катастрофы.