В Раде хотят облегчить жизнь переселенцам: подробности

В парламент внесли законопроект касательно внутренних переселенцев

Верховная Рада Украины в условиях военного положения предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в четверг, 30 июня, сообщает официальный сайт ВР.

В новом законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусматривается, что для ВПЛ на период действия военного положения закрепляется:

бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;

бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в местах компактного поселения;

отмена ограничения по сроку бесплатного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.

В действующий версии закон гарантирует ВПЛ право на безвозмездное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. То есть после истечения 6 месяцев владельцы имущества имеют право требовать плату за проживание в местах компактного поселения.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 июля, ВР проголосовала за назначение нового человека на должность Уполномоченного по правам человека в Украине. Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала украинскому парламенту, сколько ЕС будет поддерживать Украину.